начерти отрезок АВ длиной 5 см 6 мм и отрезок CD длиной 4 см 7 мм так,чтобы их пересечением был отрезок длиной 25 мм
Математика
начерти отрезок АВ длиной 5 см 6 мм и отрезок CD длиной 4 см 7 мм так,чтобы их пересечением был отрезок длиной 25 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 cм 6 мм=56 мм 4 см 7 мм=47 мм 56-25=31 (мм) - от точки А до точки С 31 мм=3 см 1 мм 47-25=22 (мм) - от точки В до точки D 22 мм=2 см 2 мм A С B D |_________|_______|______|
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