на 56 руб можно купить 2 кг яблок.Сколько таких же яблок можно купить на 84 руб
Математика
на 56 руб можно купить 2 кг яблок.Сколько таких же яблок можно купить на 84 руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:2=28(кг) стоит один кг 84:28=3(кг) Ответ : на 84 рубля можно купить 3 кг яблок.
Гость:
56:2=28 руб стоит 1 кг яблок 84:28=3 кг Ответ 3 кг яблок можно купить на 84 рубля
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