У собак висячее ухо доминирует над стоячим.От скрещивания гетерозиготных собак с висячим ухом с гомозиготными собаками,имеющими висячее ухо,получено 245 щенков. 1) Сколько типов гамет может образоваться у гомозиготной собаки? 2...

Биология

У собак висячее ухо доминирует над стоячим.От скрещивания гетерозиготных собак с висячим ухом с гомозиготными собаками,имеющими висячее ухо,получено 245 щенков. 1) Сколько типов гамет может образоваться у гомозиготной собаки? 2) Сколько различных генотипов и фенотипов может быть в первом поколении? Пожалуйста помогите! Заранее огромное спасибо!)

Автор: Гость