У собак висячее ухо доминирует над стоячим.От скрещивания гетерозиготных собак с висячим ухом с гомозиготными собаками,имеющими висячее ухо,получено 245 щенков. 1) Сколько типов гамет может образоваться у гомозиготной собаки? 2...

Биология
У собак висячее ухо доминирует над стоячим.От скрещивания гетерозиготных собак с висячим ухом с гомозиготными собаками,имеющими висячее ухо,получено 245 щенков. 1) Сколько типов гамет может образоваться у гомозиготной собаки? 2) Сколько различных генотипов и фенотипов может быть в первом поколении? Пожалуйста помогите! Заранее огромное спасибо!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р  (муж) Аа * (жен) АА              А  а             А F1          АА,     Аа                вис     вис 1) 1 тип гамет 2) 2 генотипа 1 фенотип 
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