при взаимодействии цинка с соляной кислотой выделилось 11,2 литра водорода.найти омегу хлороводорода. Очень сочно нужно решение!! помогите!)))
Химия
при взаимодействии цинка с соляной кислотой выделилось 11,2 литра водорода.найти омегу хлороводорода. Очень сочно нужно решение!! помогите!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn+2HCL = ZnCl2+H2 n(H2)=11,2/22,4=0.5 n(HCl)= 1 m(HCl)=36.5 m(Zn)=65/0.5=130 W(HCl)=36.5/166.5=22%
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