при взаимодействии цинка с соляной кислотой выделилось 11,2 литра водорода.найти омегу хлороводорода. Очень сочно нужно решение!! помогите!)))

Химия

при взаимодействии цинка с соляной кислотой выделилось 11,2 литра водорода.найти омегу хлороводорода. Очень сочно нужно решение!! помогите!)))

Автор: Гость