Хорда 4 корень из 2 стягивает дугу 90 градусов. Наидите длину дуги
Геометрия
Хорда 4 корень из 2 стягивает дугу 90 градусов. Наидите длину дуги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина дуги равна 2ПR\4=RП\2; Найдем R; он является половиной диагонали квадрата, со стороной равной хорде, т.е. 4 корень из 2, радиус по теореме Пифагора равен 4 и значит длина дуги равна 2П
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Задача 1.Из пункта А в пункт B,расстояния между которыми 360 км,выехали одновременно два автомобиля,Через 3 ч оказалось,что первый из них прошел на...
Алгебра
Олжас и Дима нарубят дрова на зиму за 10 дней, Дима и Антон - за 15 дней, а Олжас и Антон за 18 дней. За сколько дней нарубит дрова Олжас, Дима и А...
Английский язык
Написать про животное по вопросам: This animal lives in its about it weighs it is(цвет) it has gotit eats it can it isnt in danger