Хорда 4 корень из 2 стягивает дугу 90 градусов. Наидите длину дуги

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длина дуги равна 2ПR\4=RП\2; Найдем R; он является половиной диагонали квадрата, со стороной равной хорде, т.е. 4 корень из 2, радиус по теореме Пифагора равен 4 и значит длина дуги равна 2П