зробити звуко-буквений анализ сова любить Демян бабуся Вюнок доглядае
Қазақ тiлi
зробити звуко-буквений анализ сова любить Демян бабуся Вюнок доглядае
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дем"ян - 5б, 6зв [ Д и м й а н ] любить - 6б 5 зв [ л" у б и т"] бабуся- 6б, 6 зв [ б а б у с" а ] в"юнок - 5 б.6 зв [ в й у н о к ] доглядає - 8 б, 9 зв [ д а г л"а д а й е ]
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