пожалуйста помогите сделать ДЗ помогите написать небольшое сочинение на тему ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР. с словами в переносном значении.

Гость: Гость:

Красное яблоко уже спускалось с небосвода, уступая место белому светилу, даря последний свет всему вокруг и отражаясь в зеркале озерной воды. Шуршал камыш, видимо, разговаривая с братьями. Образовалась тишина, которую можно было почувствовать, ощутить на вкус. В высокой траве зажглись огоньки. Это светлячки зажгли фонарики, чтобы хоть чуть-чуть отодвинуть от себя наступающую темноту. Ночная бабочка зашуршала крыльями, пролетая мимо. Слезы уходящего дня упали на все вокруг, и стало видно, как в клетку тонкой паутины попались мошки. Лесной мир замер, настало время сновидений. Солнце из яблока превратилось в огненный шар, подожгло лес, поля, деревни, скатилось в озеро и потухло в нем... Темнота неизбежно заполняла собой все: пустые банки, комнаты... Этой субстанции оказалось так много, что все вокруг оказалось испачкано черными чернилами. Очертания были еле видны и тонули в темном пространстве. Небо было похоже на море в шторм: высокие волны с пеной рисовали картины, достойные кисти художника... Волны бились друг о дуга, неслись с невероятной быстротой и поглощали все на своем пути... Луна иногда тонула в небе, дыша только своим краем, а шторм все не утихал... Наступила глубокая ночь, море утихло, и на небе показались юношеские прыщи нового дня, которые совсем не портили его образ. Наступал новый день, новая сказка.