1.Фенол m=4.6 прореагировал с избытком бромной воды, сколько молей Br вступило в реакцию. 2. Сколько граммов хлорбензола нужно взять, чтобы получить 9,4 грамма фенола. 3.Вычислите количество CO2 который оьразуется при сгорании ...

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1.Уравнение: C6H5OH+Br2===>C6H5Br+HBr По уравнению видно что v(C6H5OH)=v(Br2) v(C6H5OH)=m/M=4,6 г/94г/моль=0,05 моль(примерно) Ответ:0,05 моль. 2. Уравнение: х г 9,4г C6H5Cl+KOH===>C6H5OH+KCl M=112,5 г/моль 94г/моль m=112,5 г 94 г Пропорция: x/112,5=9,4/94 => x=112,5*9,4/94=11,25 г Ответ:11,25 г 3. Вычисляем сколько чистого бензола,т.е. без примесей. 10,45-100% x-10% => x= 10,45*10/100=1,045 г Значит масса чистого бензола=10,45 - масса примесей=10,45-1,045=9,405 г Пишем уравнение реакции: C6H5OH+7O2====>6CO2+3H2O По уравнению видно v(C6H5OH)=6v(CO2) v(C6H5OH)=m/M=9,405/94=0,1 моль => v(CO2)=6*0,1=0,6 моль Ответ:0,6 моль