Определите и запишите свойства разных металлических предметов.

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1 Металлический блеск (характерен не только для металлов: его имеют и неметаллы иод и углерод в виде графита) 2 Хорошая электропроводность 3 Возможность лёгкой механической обработки (см.: пластичность; однако некоторые металлы, например германий и висмут, непластичны) 4 Высокая плотность (обычно металлы тяжелее неметаллов) 5 Высокая температура плавления (исключения: ртуть, галлий и щелочные металлы) 6 Большая теплопроводность 7 В реакциях чаще всего являются восстановителями