Площадь квадрата 36см2.1)запиши,какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. найди периметр каждого из них.
Математика
Площадь квадрата 36см2.1)запиши,какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. найди периметр каждого из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P кв=(a+b)*2 (6+6)*2=24 (9+4)*2=26 (12+3 )*2=30 (18+2) *2=40
Гость:
Рассмотрим прямоугольники, отличные от квадрата, у которых длина сторон выражается целым числом сантиметров. 36=36*1 Р=2(36+1)=74 (см) Ответ: стороны 36 см и 1 см, периметр 74 см. 36=18*2 Р=2(18+2)=40 (см) Ответ: стороны 18 см и 2 см, периметр 40 см. 36=12*3 Р=2(12+3)=30 (см) Ответ: стороны 12 см и 3 см, периметр 30 см. 36=9*4 Р=2(9+4)=26 (см) Ответ: стороны 9 см и 4 см, периметр 26 см.
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