Площадь квадрата 36см2.1)запиши,какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. найди периметр каждого из них.

Математика

Площадь квадрата 36см2.1)запиши,какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. найди периметр каждого из них.

Автор: Гость