Помогите сделать сочинение на тему Опиши свои наблюдения за птицами или животными  Минимум 7 предложений  

Гость: Гость:

Я вышел на крыльцо и увидел, как ласточки мло летали и переворачивались в воздухе. И тут я увидел как взрослая ласточка подлетела к гнезду и от туда вылетела ещё одна совсем маленькая птичка. Она только начинала учиться летать но уже пыталась повторить за взрослыми птицами. Птенчик содился на скомейку и прыгал с неё мохая крыльями. Взрослые тем самым как бы помогали ей летя рядом. Мне так это понравилось, что позитивные эмоции непокидали меня целый день!