Помогите сделать сочинение на тему Опиши свои наблюдения за птицами или животными  Минимум 7 предложений  

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Помогите сделать сочинение на тему Опиши свои наблюдения за птицами или животными  Минимум 7 предложений  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вышел на крыльцо и увидел, как ласточки мло летали и переворачивались в воздухе. И тут я увидел как взрослая ласточка подлетела к гнезду и от туда вылетела ещё одна совсем маленькая птичка. Она только начинала учиться летать но уже пыталась повторить за взрослыми птицами. Птенчик содился на скомейку и прыгал с неё мохая крыльями. Взрослые тем самым как бы помогали ей летя рядом. Мне так это понравилось, что позитивные эмоции непокидали меня целый день!
Гость:
Мне очень интересно наблюдать за птицами.Перед моим окном на дереве я повесил скворечник .Я каждое утро туда сыплю пшеницу и наблюдаю как птицы прилетают и кушают.Я люблю наблюдать за птичьими гнёздами.Интересно когда они начинают стаями улетать в тёплые края.И вообще интересно наблюдать за животными.Ялюблю животный мир.
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