2 3 = 10 7 7 = 98 3 5 = 24 8 6 = ?
Алгебра
2 3 = 10 7 7 = 98 3 5 = 24 8 6 = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эти числа получаются когда сумму этих двух чисел умножают на первое число, значит последнее число равно: (8+6)*8=112 Ответ: 8 6 = 112
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