Решите уравнения: (15/28-x)+19/28=25/28
Математика
Решите уравнения: (15/28-x)+19/28=25/28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15/28-x)+19/28=25/28 15/28-х=25/28-19/28 15/28-х= 6/28 х=15/28-6-28 х=9/28 проверка: (15/28-9/28 )+19/28=25/28 6/28+19/28=25/28 25/28=25/28
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