в двух ящиках было 240 пачек чая.после того как из первого ящика переложили во второй 20 пачек,в первом осталось в 4 раза больше пачек,чем стало во втором.сколько пачек чая было в каждом ящике первоначально?

Математика

в двух ящиках было 240 пачек чая.после того как из первого ящика переложили во второй 20 пачек,в первом осталось в 4 раза больше пачек,чем стало во втором.сколько пачек чая было в каждом ящике первоначально?

Автор: Гость