в двух ящиках было 240 пачек чая.после того как из первого ящика переложили во второй 20 пачек,в первом осталось в 4 раза больше пачек,чем стало во втором.сколько пачек чая было в каждом ящике первоначально?
Математика
в двух ящиках было 240 пачек чая.после того как из первого ящика переложили во второй 20 пачек,в первом осталось в 4 раза больше пачек,чем стало во втором.сколько пачек чая было в каждом ящике первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - в 1м ящике (240-Х) - во 2м ящике (Х-20) - осталось в 1м ящике (240-Х+20)=(260-Х) - осталось во 2м Х-20 = 4*(260-Х) 5Х=1060 Х=212 - было в 1м ящике 240-212=28 - было во 2м ящике
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