на меньшее плечо рычага действует сила 300Н а на большее 20Н длина меньшего плеча 5 см опредилить длину большего плеча
Физика
на меньшее плечо рычага действует сила 300Н а на большее 20Н длина меньшего плеча 5 см опредилить длину большего плеча
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решаешь задачу согласно золотому правилу механики F2/F1=S1/S2, отсюда 20/300=5/S2,отсюда 20S2=300*5, отсюда S2=75см. вот и все)
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