Весна была сухая и у плодовых деревьев выросли мелкие листья.Почему это огорчило садоводо?Как это может сказаться на урожае?
Биология
Весна была сухая и у плодовых деревьев выросли мелкие листья.Почему это огорчило садоводо?Как это может сказаться на урожае?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья выросли мелкие ,т.к.почва не была влажная поэтому у деревья листья вынуждены были сократить площадь из-за попадания солнечных лучей,а также экономии энергии и запасов воды в листьях.Но при этом конечно же урожайность снижается.
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