  мама в 6 раз старше сына а сын на 25 лет младше мамы сколько лет

Гость: Гость:

Пусть возраст сына - х лет Тогда возраст мамы - 6х или х+25 Составим и решим уравнение: 6х=х+25 6х-х=25 5х=25 х=5 Возраст сына - 5 (лет), найдем возраст мамы: 5+25=30 (лет) Ответ: маме 30 лет; сыну 5 лет