От своего дома до дома друга Костя ехал на велосипеде 0.8 часа со скоростью 12км./ч.Обратный путь проехал в автобусе за 0.3 часа. Найдите скорость автобуса.

Математика
От своего дома до дома друга Костя ехал на велосипеде 0.8 часа со скоростью 12км./ч.Обратный путь проехал в автобусе за 0.3 часа. Найдите скорость автобуса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0.8*12=9,6(км)-S от дома Кости до дома друга 2) 9,6:0,3=32(км/ч)-V автобуса
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