От своего дома до дома друга Костя ехал на велосипеде 0.8 часа со скоростью 12км./ч.Обратный путь проехал в автобусе за 0.3 часа. Найдите скорость автобуса.

Математика

От своего дома до дома друга Костя ехал на велосипеде 0.8 часа со скоростью 12км./ч.Обратный путь проехал в автобусе за 0.3 часа. Найдите скорость автобуса.

Автор: Гость