найти площадь круга,если его радиус 4,2см
Математика
найти площадь круга,если его радиус 4,2см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]S=\pi R^2\approx3,14\cdot(4,2)^2\approx55,39[/latex] (кв.см) Ответ: площадь круга 55,39 кв.см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
2) найди длину стороны равностороннего треугольника, периметр которого равен перимитру одного из этих прямоугольников.
Математика
есть 3 лимона 4 яблока и 5 груш. Сколько существует способов выбрать три фрукта-лимон,яблоко и грушу?
Английский язык