найти площадь круга,если его радиус 4,2см

Математика
найти площадь круга,если его радиус 4,2см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]S=\pi R^2\approx3,14\cdot(4,2)^2\approx55,39[/latex] (кв.см) Ответ: площадь круга 55,39 кв.см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
знаю - провести звуко-буквенный анализ
Ответить
Математика
  мама в 6 раз старше сына а сын на 25 лет младше мамы сколько лет
Ответить
Математика
2) найди длину стороны равностороннего треугольника, периметр которого равен перимитру одного из этих прямоугольников.
Ответить
Математика
есть 3 лимона 4 яблока и 5 груш. Сколько существует способов выбрать три фрукта-лимон,яблоко и грушу?
Ответить
Английский язык
my working day сочинение мой новый день(((плииз
Ответить