знаю - провести звуко-буквенный анализ

Русский язык
знаю - провести звуко-буквенный анализ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
знаю- [з н а й' у]- 4 буквы, 5 звуков, 2 слога. 
Гость:
з{з}-согл. зв.тв.парн. н{н}-согл. зв.тв.непарн. а{а}-уд.гл. ю{й"}-согл.зв. мяг.непарн.   {у}-гл. безуд. 4буквы, 5 звуков, 2 слога
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