...+12,5О2-8СО2+9Н20-Данная реакция описывает горение: А)бутана; Б)метана; В)октана; г)нонана.
Химия
...+12,5О2-8СО2+9Н20-Данная реакция описывает горение: А)бутана; Б)метана; В)октана; г)нонана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
октана C8H18 + 12,5О2 = 8СО2 + 9Н2O
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