В классной библиотеке было 56 книг.Ученикам для чтения выдали 37 книг.На сколько больше книг выдали,чем осталось в библиотеке?
Математика
В классной библиотеке было 56 книг.Ученикам для чтения выдали 37 книг.На сколько больше книг выдали,чем осталось в библиотеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56-37=19(кн.)осталось в библиотеке. 37-19=18(кн) ответ на 18 книг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Биология
Весна была сухая и у плодовых деревьев выросли мелкие листья.Почему это огорчило садоводо?Как это может сказаться на урожае?
Математика
От своего дома до дома друга Костя ехал на велосипеде 0.8 часа со скоростью 12км./ч.Обратный путь проехал в автобусе за 0.3 часа. Найдите скорость ...
Русский язык