В классной библиотеке было 56 книг.Ученикам для чтения выдали 37 книг.На сколько больше книг выдали,чем осталось в библиотеке?

Математика

В классной библиотеке было 56 книг.Ученикам для чтения выдали 37 книг.На сколько больше книг выдали,чем осталось в библиотеке?

Автор: Гость