Сумма двух внутренних накрест лежащих углов при двух параллельных прямых и секущей равеа 150 градусов. Чему равны эти углы?
Геометрия
Сумма двух внутренних накрест лежащих углов при двух параллельных прямых и секущей равеа 150 градусов. Чему равны эти углы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пересечении параллельных прямых секущей накрест лежащие углы равны, то есть 1 угол равен половине суммы двух этих углов: 150:2=75 градусов
Гость:
эти углы равны между собой 150/2=75
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