Сумма двух внутренних накрест лежащих углов при двух параллельных прямых и секущей равеа 150 градусов. Чему равны эти углы?

Геометрия

Сумма двух внутренних накрест лежащих углов при двух параллельных прямых и секущей равеа 150 градусов. Чему равны эти углы?

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