поставьте слова в вопросах в правильном порядке и ответье на вопросы. 1)What the cat can do? 2)The cat do can how many things? 3) What the cat can t do? 4) Who watch TV can?

Английский язык

поставьте слова в вопросах в правильном порядке и ответье на вопросы. 1)What the cat can do? 2)The cat do can how many things? 3) What the cat can t do? 4) Who watch TV can?

Автор: Гость