поставьте слова в вопросах в правильном порядке и ответье на вопросы. 1)What the cat can do? 2)The cat do can how many things? 3) What the cat can t do? 4) Who watch TV can?

Английский язык
поставьте слова в вопросах в правильном порядке и ответье на вопросы. 1)What the cat can do? 2)The cat do can how many things? 3) What the cat can t do? 4) Who watch TV can?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1What can the cat do? 2How many things can the cat do?The cat can do a lot of things. 3- 4Who can watch TV?People can watch TV.
Гость:
What can the cat do? How many things can the cat do? What can t the cat do? Who can watch TV?
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