2x+8/9=16 108/48-3x /- это дробь
Математика
2x+8/9=16 108/48-3x /- это дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+8/9=16 2х+8=16*9 2x+8=144 2x=144-8 2x=126 x=63 чему равна вторая дробь?
Гость:
2х+8/9=16 2 целых 12/48-3х х+8/9=16:2 х=2 целых 48/48:2 целых 12/48 х+8/9=8 х= 4/48 х=8-8/9 х=7 целых 9/9-8/9 х=7 целых 1/9
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