Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась холодным косым ливнем. Гуси, растопырив крылья, полегли в траву. По всему лугу были видны тревожно поднятые головы. Вдруг по козырьку кепки что-то жестко с...

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Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась холодным косым ливнем. Гуси, растопырив крылья, полегли в траву. По всему лугу были видны тревожно поднятые головы. Вдруг по козырьку кепки что-то жестко стукнуло, тонким звоном отозвались велосипедные шины. К моим ногам скатилась белая горошина. Я выглянул из-под плаща. По лугу волочились седые космы града. Серое небо грубо шуршало, черная вода в реке шумела и пенилась. С треском лопались лопухи кувшинок. Приведите примеры орфограмм: а) гласные буквы ( проверяемые и непроверяемые); б) согласные буквы (проверяемые и непроверяемые); в) пробел, дефис.

Автор: Гость