В прямоугольном треугольнике ABC уголA=40 градусов уголB равен 90 градусам,а в треугольнике MNK углы M,N,K относятся как 5:9:4, AB=10 см., NM=15 см. Чему равно отношение BC к KM?

Геометрия

В прямоугольном треугольнике ABC уголA=40 градусов уголB равен 90 градусам,а в треугольнике MNK углы M,N,K относятся как 5:9:4, AB=10 см., NM=15 см. Чему равно отношение BC к KM?

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