Масса газа,находящегося в сосудах,одинаковы. В каком из них давление газа больше?Почему? Два тела нарисованы одно прямоугольник(1) другое квадрат(2)
Физика
Масса газа,находящегося в сосудах,одинаковы. В каком из них давление газа больше?Почему? Два тела нарисованы одно прямоугольник(1) другое квадрат(2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление больше в квадратном теле. Газ занимает весь предоставленный ему объем. Согласно уравнению Бойля-Мариотта (p1/p2=V2/V1) давление обратно пропорционально объему (т. е. чем меньше объем, тем больше давление и наоборот, чем меньше давление, тем больше объем)
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