пожалуйсто кто знает решите) рассчитайте массу раствора азотной ислоты (массовая доля HNO и 3 внизу HNO в нем равна 14%), которую необходимо затратить на реакцию с 2 моль карбоната натрия. заранее огромное спасибо)*
Химия
пожалуйсто кто знает решите) рассчитайте массу раствора азотной ислоты (массовая доля HNO и 3 внизу HNO в нем равна 14%), которую необходимо затратить на реакцию с 2 моль карбоната натрия. заранее огромное спасибо)*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(Na2CO3) = 2 моль ω(HNO3) = 0,14 2HNO3 +Na2CO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2 по уравнению: 2 моль - 1 моль по условию: х моль - 2 моль х =n(HNO3) = 2*2 = 4 моль m(HNO3) = n*M = 4*63 = 252 г mp-pa(HNO3) = m/ω = 252/0,14 ≈ 1786 г Ответ: 1786 г
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