пожалуйсто кто знает решите) рассчитайте массу раствора азотной ислоты (массовая доля HNO и 3 внизу HNO в нем равна 14%), которую необходимо затратить на реакцию с 2 моль карбоната натрия. заранее огромное спасибо)*

Химия

пожалуйсто кто знает решите) рассчитайте массу раствора азотной ислоты (массовая доля HNO и 3 внизу HNO в нем равна 14%), которую необходимо затратить на реакцию с 2 моль карбоната натрия. заранее огромное спасибо)*

Автор: Гость