Пожалуйста, помогите кто-нибудь с домахой срочно))) Продолжите рассуждение (в виде сочинения)   Свободное время! От того, как ты проводишь его, зависит, как и чему ты научишься в жизни, кем ты станешь. Сможешь ли ты прожить нас...

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Свободное время! От того, как ты проводишь его, зависит, как и чему ты научишься в жизни, кем ты станешь. Сможешь ли ты прожить настоящую жизнь, целыми днями зависая вкомпьютере и общаясь только в виртуальном мире? Однозначно, нет! Свободное время - прекрасное время ...и прводить его надо со смыслом и в свое удовольствие. Не стоит отказываться от современных достижений компьютиризации, но все в разумных пределах. Каждому человеку любого возраста необходимо духовное и физическое развитие, нельзя отказывать себе в посещении выставок, походов в театры. наслаждением красотой природы. Чаще посещайте спортзалы, закаляйте свое тело,бегайте на лыжах, катайтесь на коньках и просто бродите по парку. Поверьте, от этого вам будет только лучше. Используйте драгоценные минуты свободного времени благоразумно, и время будет работать на вас!