Пожалуйста, помогите кто-нибудь с домахой срочно))) Продолжите рассуждение (в виде сочинения) Свободное время! От того, как ты проводишь его, зависит, как и чему ты научишься в жизни, кем ты станешь. Сможешь ли ты прожить нас...
Русский язык
Пожалуйста, помогите кто-нибудь с домахой срочно))) Продолжите рассуждение (в виде сочинения) Свободное время! От того, как ты проводишь его, зависит, как и чему ты научишься в жизни, кем ты станешь. Сможешь ли ты прожить настоящую жизнь. Свободное время - прекрасное время ... Пожалуйста вот это продолжите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свободное время! От того, как ты проводишь его, зависит, как и чему ты научишься в жизни, кем ты станешь. Сможешь ли ты прожить настоящую жизнь, целыми днями зависая вкомпьютере и общаясь только в виртуальном мире? Однозначно, нет! Свободное время - прекрасное время ...и прводить его надо со смыслом и в свое удовольствие. Не стоит отказываться от современных достижений компьютиризации, но все в разумных пределах. Каждому человеку любого возраста необходимо духовное и физическое развитие, нельзя отказывать себе в посещении выставок, походов в театры. наслаждением красотой природы. Чаще посещайте спортзалы, закаляйте свое тело,бегайте на лыжах, катайтесь на коньках и просто бродите по парку. Поверьте, от этого вам будет только лучше. Используйте драгоценные минуты свободного времени благоразумно, и время будет работать на вас!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Каково напряжение на каждом из проводников? Каково напряжение покажет вольтметр? Дано I=0.5 R1=5 Ом R2=36 Ом
Математика
Химия
пожалуйсто кто знает решите) рассчитайте массу раствора азотной ислоты (массовая доля HNO и 3 внизу HNO в нем равна 14%), которую необходимо затр...
Русский язык
Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась холодным косым ливнем. Гуси, растопырив крылья, полегли в траву. По всему луг...