Пожалуйста, помогите кто-нибудь с домахой срочно))) Продолжите рассуждение (в виде сочинения)   Свободное время! От того, как ты проводишь его, зависит, как и чему ты научишься в жизни, кем ты станешь. Сможешь ли ты прожить нас...

Русский язык
Пожалуйста, помогите кто-нибудь с домахой срочно))) Продолжите рассуждение (в виде сочинения)   Свободное время! От того, как ты проводишь его, зависит, как и чему ты научишься в жизни, кем ты станешь. Сможешь ли ты прожить настоящую жизнь. Свободное время - прекрасное время ...   Пожалуйста вот это продолжите!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свободное время! От того, как ты проводишь его, зависит, как и чему ты научишься в жизни, кем ты станешь. Сможешь ли ты прожить настоящую жизнь, целыми днями зависая вкомпьютере и общаясь только в виртуальном мире? Однозначно, нет!  Свободное время - прекрасное время ...и прводить его надо со смыслом и в свое удовольствие. Не стоит отказываться от современных достижений компьютиризации, но все в разумных пределах. Каждому человеку любого возраста необходимо духовное и физическое развитие, нельзя отказывать себе в посещении выставок, походов в театры. наслаждением красотой природы. Чаще посещайте спортзалы, закаляйте свое тело,бегайте на лыжах, катайтесь на коньках и просто бродите по парку. Поверьте, от этого вам будет только лучше. Используйте драгоценные минуты свободного времени благоразумно, и время будет работать на вас! 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Каково напряжение на каждом из проводников? Каково напряжение покажет вольтметр? Дано    I=0.5  R1=5 Ом  R2=36 Ом  
Ответить
Математика
Решите уравнения: (15/28-x)+19/28=25/28  
Ответить
Химия
пожалуйсто кто знает решите) рассчитайте массу раствора азотной ислоты (массовая доля HNO  и 3 внизу  HNO в нем равна 14%), которую необходимо затр...
Ответить
Русский язык
Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась холодным косым ливнем. Гуси, растопырив крылья, полегли в траву. По всему луг...
Ответить
Физика
Масса газа,находящегося в сосудах,одинаковы. В каком из них давление газа больше?Почему? Два тела нарисованы одно прямоугольник(1) другое квадрат(2)
Ответить