Каково напряжение на каждом из проводников? Каково напряжение покажет вольтметр? Дано I=0.5 R1=5 Ом R2=36 Ом
Физика
Каково напряжение на каждом из проводников? Каково напряжение покажет вольтметр? Дано I=0.5 R1=5 Ом R2=36 Ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U1=R1*I=5*0.5=2.5B; U2=R2*I=36*0.5=18B; U=U1+U2=2.5+18=20.5B.
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