Площадь квадрата 36 см2. запиши,какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. Найди периметр каждого из них.
Математика
Площадь квадрата 36 см2. запиши,какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. Найди периметр каждого из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 случай: Длина:18 см ширина:2 см Р=20 см. 2 случай: Длина:12 см Ширина:3 см Р=15см 3 случай: Длина:9см Ширина:4см Р=13см 4 случай: Длина:6см Ширина:6см Р=12 см И наоборот Длина становится больше ширины!) Длина-2 см Ширина-18см Р=20см Длина-3см Ширина-12 см Р=15 см Длина-4см Ширина-9см Р=13см А еще забыл: Длина-36см Ширина-1 см Р=37 см Длина-1 см Ширина-36 см Р=37 см Ну как всё правильно!!!???
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