Площадь квадрата 36 см2. запиши,какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. Найди периметр каждого из них.

Математика

Площадь квадрата 36 см2. запиши,какой длины могут быть стороны прямоугольников с такой же площадью, как у квадрата. Найди периметр каждого из них.

Автор: Гость