почему десяток это существительное

Русский язык
почему десяток это существительное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
к примеру возьмем   "Десяток стоял на площади" Десяток - это существительное м.р. Это подлежащее. Сказуемое согласуется с подлежащим.  А "десяток" чего - "машин". (дополнение)
Гость:
Потому что слово " десяток " отвечает на вопрос " что? "
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