На стоянке стояло 27 машин и мотоциклов. Миша сосчитал, что у них всего 85 колес. Сколько машин и сколько мотоциклов стояло на стоянке, если известно, что там было только 3 мотоцикла с коляской

Алгебра

На стоянке стояло 27 машин и мотоциклов. Миша сосчитал, что у них всего 85 колес. Сколько машин и сколько мотоциклов стояло на стоянке, если известно, что там было только 3 мотоцикла с коляской

Автор: Гость