На стоянке стояло 27 машин и мотоциклов. Миша сосчитал, что у них всего 85 колес. Сколько машин и сколько мотоциклов стояло на стоянке, если известно, что там было только 3 мотоцикла с коляской
Алгебра
На стоянке стояло 27 машин и мотоциклов. Миша сосчитал, что у них всего 85 колес. Сколько машин и сколько мотоциклов стояло на стоянке, если известно, что там было только 3 мотоцикла с коляской
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
примем а - количество машин на стоянке, шт в- количество 2-х колесных мотоциклов на стоянке, шт с = 3 - количество 3-х колесных мотоциклов на стоянке, шт тогда а+в+с=27 ---> а+в+3=27 ---> а+в=24 - автомашины и только 2-х колесные мотоциклы 4*а+2*в=85-3*с ---> 4*а+2*в=85-9=76 - колеса автомашин и только 2-х колесных мотоциклов а=24-в 4*(24-в)+2*в=76 96-4*в+2*в=76 2*в=20 в=10 в+с=13 - количество 2-х и 3-х колесных мотоциклов на стоянке, шт тогда а=24-10=14 Проверим 14*4+10*2+3*3=85 56+20+9=85 85=85 14+10+3=27 27=27 Ответ: на стоянке было: 14 машин, 13 мотоциклов,в т.ч. 3 мотоцикла 3-х колесных
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