2 прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина первого 16 мм, второго-12 мм. найди ширину первого прямоугольника, если периметр второго 32 мм.
Математика
2 прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина первого 16 мм, второго-12 мм. найди ширину первого прямоугольника, если периметр второго 32 мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32-12*2=8 мм 2 ширины 2 прям-ка 2) 8/2=4 мм ширина 2 прям=ка 3)12*4=48 мм в кв S 2 прям=ка 4)48/16=3 мм шинина 1 прям ка
Гость:
периметр-сумма длин всехсторон,длина12мм,найдемширину 32-12-12=8мм-две ширины 8:2=4мм-ширина 12*4=48ммкв-площадь т.кплощади прямоугольниковравны,найдем ширину второго 48:16=3мм-ширина второго прям (3+16)*2=38мм-периметр второго прям
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