сделать схему к уравнению. За конверт и три одинаковые картинки, по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоит конверт?

Гость: Гость:

Чертим горизонтальный отрезок. Делим его на 4 части. Одну берем дугой и пишем над ней: 14р. Берем дугой другую часть со второго края. Пишем рисуем знак вопроса над дугой. Внизу захватываем весь отрезок третьей дугой и пишем под ней: 50р. Чертеж готов! Вот решение: 1) 3*14=42р. стоимость картинок. 2) 50 - 42=8р. Ответ: стоимость конверта 8 рублей.