сделать схему к уравнению. За конверт и три одинаковые картинки, по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоит конверт?

Математика
сделать схему к уравнению. За конверт и три одинаковые картинки, по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоит конверт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертим горизонтальный отрезок.   Делим его на 4 части. Одну берем дугой и пишем над ней: 14р.  Берем дугой другую часть со второго края. Пишем рисуем знак вопроса над дугой. Внизу захватываем весь отрезок третьей дугой и пишем под ней: 50р. Чертеж готов! Вот решение:  1) 3*14=42р. стоимость картинок. 2) 50 - 42=8р. Ответ: стоимость конверта 8 рублей.   
Гость:
рисуем  4 квадратика  ( три из них одинаковые-это картинки)  в каждой из трех пишем 14 руб. В 4 квадратике ставим вопрос (это наш конвертик) внизу большую фигурную скобку , захватываем все фигурки  пишем 50 рублей( вся покупка) решение 14*3=42 рубля стоит 3 картинки 50-42=8  руб стоит конверт
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