В двух коробка лежит одинаковое кол-во пачек печенья.Если из первой коробки вынуть 25 пачек, а из второй 10, то в первой коробке останется в 2 раза меньше пачек, чем во второй. Сколько пачек печенья было в каждой коробке первон...

Алгебра

В двух коробка лежит одинаковое кол-во пачек печенья.Если из первой коробки вынуть 25 пачек, а из второй 10, то в первой коробке останется в 2 раза меньше пачек, чем во второй. Сколько пачек печенья было в каждой коробке первоначально?

Автор: Гость