В двух коробка лежит одинаковое кол-во пачек печенья.Если из первой коробки вынуть 25 пачек, а из второй 10, то в первой коробке останется в 2 раза меньше пачек, чем во второй. Сколько пачек печенья было в каждой коробке первон...
Алгебра
В двух коробка лежит одинаковое кол-во пачек печенья.Если из первой коробки вынуть 25 пачек, а из второй 10, то в первой коробке останется в 2 раза меньше пачек, чем во второй. Сколько пачек печенья было в каждой коробке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем а - количество пачек печенья в первой коробке, шт в - количество пачек печенья во второй коробке, шт тогда а=в а-25=(в-10)/2 ---> а-25=-5+а/2 а-а/2=-5+25 а/2=20 а=40 в=40 проверим 40-25=(40-10)/2 15=15 Ответ: в каждой коробке лежало по 40 пачек печенья
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