Определите где прямопропорциональные и обратные велечины: 1.Скорость автомобиля и путь,пройденный им за определенное время 2.Цена товара и его количество,купленное за определённую сумму денег. 3.Число рабочих и время,за которо...
Математика
Определите где прямопропорциональные и обратные велечины: 1.Скорость автомобиля и путь,пройденный им за определенное время 2.Цена товара и его количество,купленное за определённую сумму денег. 3.Число рабочих и время,за которое они выполняют определенную работу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Прямо пропорциональные величины: чем больше скорость, тем больше путь, пройденный за определённое время. 2) Обратно пропорциональные величины: чем выше цена товара, тем меньшее количество можно купить на определённую сумму денег. 3) Обратно пропорциональные величины: чем больше рабочих, тем меньше времени требуется на определённую работу.
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