Определите где прямопропорциональные и обратные велечины:  1.Скорость автомобиля и путь,пройденный им за определенное время 2.Цена товара и его количество,купленное за определённую сумму денег. 3.Число рабочих и время,за которо...

Гость: Гость:

1) Прямо пропорциональные величины: чем больше скорость, тем больше путь, пройденный за определённое время. 2) Обратно пропорциональные величины: чем выше цена товара, тем меньшее количество можно купить на определённую сумму денег. 3) Обратно пропорциональные величины: чем больше рабочих, тем меньше времени требуется на определённую работу.