Смесь карбоната калия и карбоната натрия массой 5,2 гр. обработали раствором серной кислоты. И получили 6,64 гр. смеси сульфатов металлов.Определите массовые доли солей в исходной смеси.
Химия
Смесь карбоната калия и карбоната натрия массой 5,2 гр. обработали раствором серной кислоты. И получили 6,64 гр. смеси сульфатов металлов.Определите массовые доли солей в исходной смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2CO3+H2SO4=K2SO4+H2O+CO2 Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2 х-масса карбоната калия 5,2-х- масса карбоната натрия тогда моль карбоната калия х/138 и масса сульфата 174х/138 моль карбоната натрия 5,2-х/106 и масса сульфата (5,2-х)*142/106 174х/138+(5,2-х)*142/106=6,64 далее решаешь уравнение... х=4,14 массовая доля карбоната калия 4,14/5,2=79,6 %
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