Смесь карбоната калия и карбоната натрия массой 5,2 гр. обработали раствором серной кислоты. И получили 6,64 гр. смеси сульфатов металлов.Определите массовые доли солей в исходной смеси.

Химия

Смесь карбоната калия и карбоната натрия массой 5,2 гр. обработали раствором серной кислоты. И получили 6,64 гр. смеси сульфатов металлов.Определите массовые доли солей в исходной смеси.

Автор: Гость