периметр прямоугольника 180 м. Если его длину увеличить на 20 м, а ширину уменьшить на 10 м, то площадь увеличится на 100 м в квадрате. Найдите длину и ширину данного прямоугольника

Алгебра

периметр прямоугольника 180 м. Если его длину увеличить на 20 м, а ширину уменьшить на 10 м, то площадь увеличится на 100 м в квадрате. Найдите длину и ширину данного прямоугольника

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