Четырёхугольник ABDC, угол BDC = 90, угол CAB = 90, BD=9, AC=7, угол ABC = углу DBC. Найти периметр.
Геометрия
Четырёхугольник ABDC, угол BDC = 90, угол CAB = 90, BD=9, AC=7, угол ABC = углу DBC. Найти периметр.
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