сочинение - диалог, тема свободная,для учащегося 4 класса,пожалуйста помогите,зарание благодарна!
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сочинение - диалог, тема свободная,для учащегося 4 класса,пожалуйста помогите,зарание благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привет!-сказал Колька и хитро так улыбнулся. - Ну здравствуй! - ответил я и хотел было уже уйти, как он остановил меня и схватив за куртку, притянул к себе. -Ты что? Я больше не буду давать тебе денег!Уходи! - громко и смело ответил я ему и очень серьёзно посмотрел ему в глаза. -Ещё как будешь.....Мать давала сегодня тебе на обед в школе? -нагло спросил Колька. -Да, но я не отдам! Я уже три дня голодный хожу,- тихо сказал я ему. -А мне деньги нужны, малец! Сегодня опять не поешь и что с тобой станется!- прищуривая один глаз, ответил он мне. Потом он шмыгнул носом и захохотал. -Да не нужны мне твои деньги...Иди куда шёл.....-Колька крикнул мне это, уже на бегу. Я был очень удивлён и пожал плечами. Навтречу мне шла Колькина мама и несла тяжёлые сумки. -Здравствуйте,Елена Борисовна!Давайте я Вам помогу!-я протянул руку и взял одну ручку её сумки. -Спасибо тебе,Саша! Ты очень добрый и хороший человек!Всем бы таких детей.....не то, что мой, - она вздохнула и мы медленно пошли к подъезду,неся её сумку.
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