В одном равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 24 градуса , а в другом равнобедренном треугольнике угол при основании равен 78 градусов . Подобны ли эти треугольники ? Почему ?
Геометрия
В одном равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 24 градуса , а в другом равнобедренном треугольнике угол при основании равен 78 градусов . Подобны ли эти треугольники ? Почему ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, эти труегольники подобны. Треугольники подобен другому тогда, когда все его три угла равны углам другого треугольника. Если у тебя равнобедренный треугольник, то его углы при основании будут равны. Также нам известно, что сумма градусов углов треугольника равна 180. Найдём углы при основании (180-24)/2=78гр. Для второго треугольника найдём угол при вершине: 180-78*2=24. Поскольку у одного треугольника углы соответственно равны углам второго, то они подобны.
Гость:
Эти треугольники подобны по трем углам. В первом треугольнике угол при вершине=24град., т.к. треугольник равнобедренннй, то углы при основании равны . Значит (180-24)/2=78град. Во втором треугольнике- два равных 78град. угла при основании треугольника. Значит угол при вершине будет равен (180- 78*2)=24град.
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