В одном равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 24 градуса , а в другом равнобедренном треугольнике угол при основании равен 78 градусов . Подобны ли эти треугольники ? Почему ?

Гость: Гость:

Да, эти труегольники подобны. Треугольники подобен другому тогда, когда все его три угла равны углам другого треугольника. Если у тебя равнобедренный треугольник, то его углы при основании будут равны. Также нам известно, что сумма градусов углов треугольника равна 180. Найдём углы при основании (180-24)/2=78гр. Для второго треугольника найдём угол при вершине: 180-78*2=24. Поскольку у одного треугольника углы соответственно равны углам второго, то они подобны.