Приняв за единичный отрезок длину 6 клеток тетради, начертите координатную прямую и отметьте на ней точки К 1/3

Математика
Приняв за единичный отрезок длину 6 клеток тетради, начертите координатную прямую и отметьте на ней точки К 1/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К  1/3- это 2 клетки, т.е 6*(1/3)=2 клетки
Гость:
6:3=2 на второй клетке будет точка  К 1/3
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