Приняв за единичный отрезок длину 6 клеток тетради, начертите координатную прямую и отметьте на ней точки К 1/3
Математика
Приняв за единичный отрезок длину 6 клеток тетради, начертите координатную прямую и отметьте на ней точки К 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К 1/3- это 2 клетки, т.е 6*(1/3)=2 клетки
Гость:
6:3=2 на второй клетке будет точка К 1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Масса грузового автомобиля в 6 раз больше массы легкового автомобиля. Скорость легкового автомобиля в 2 раза выше, чем грузового. Сравните модули и...
Химия
1.Фенол m=4.6 прореагировал с избытком бромной воды, сколько молей Br вступило в реакцию. 2. Сколько граммов хлорбензола нужно взять, чтобы получит...
Алгебра
Задача1. Два тракториста,работая совместно,могут вспахать поле за 2 ч 40 мин.Сколько времени потребуется каждому трактористу в отдельности для выпо...
Русский язык