Приняв за единичный отрезок длину 6 клеток тетради, начертите координатную прямую и отметьте на ней точки К 1/3

Математика

Приняв за единичный отрезок длину 6 клеток тетради, начертите координатную прямую и отметьте на ней точки К 1/3

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