Масса грузового автомобиля в 6 раз больше массы легкового автомобиля. Скорость легкового автомобиля в 2 раза выше, чем грузового. Сравните модули импульсов автомобилей?
Физика
Масса грузового автомобиля в 6 раз больше массы легкового автомобиля. Скорость легкового автомобиля в 2 раза выше, чем грузового. Сравните модули импульсов автомобилей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим что масса легкового автомобиля m, то масса грузового 6m скорость легкового автомобиля v, то скорость грузового 0.5v импульс p=mv p1=mv p2=6m * 0.5v [latex]\frac{p1}{p2}=\frac{mv}{6m*0.5v}=\frac{m*v}{6*0.5*m*v}[/latex] (mv сократим)[latex]\frac{1}{6*0.5}=\frac{1}{3} [/latex] ответ 1/3
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