Масса грузового автомобиля в 6 раз больше массы легкового автомобиля. Скорость легкового автомобиля в 2 раза выше, чем грузового. Сравните модули импульсов автомобилей?

Физика

Масса грузового автомобиля в 6 раз больше массы легкового автомобиля. Скорость легкового автомобиля в 2 раза выше, чем грузового. Сравните модули импульсов автомобилей?

Автор: Гость