Составь уравнение к задаче и найди её решение. За конверт и три одинаковые открытки, по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоил конверт?
Математика
Составь уравнение к задаче и найди её решение. За конверт и три одинаковые открытки, по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоил конверт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- цена конверта; 3*14- стоимость открыток х+3*14=50 х+42=50 х=50-42 х=8 8руб - цена конверта
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