Составь уравнение к задаче и найди её решение. За конверт и три одинаковые открытки, по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоил конверт?

Математика

Составь уравнение к задаче и найди её решение. За конверт и три одинаковые открытки, по 14 рублей каждая, заплатили 50 рублей. Сколько стоил конверт?

Автор: Гость