Старые дубы в лесу под напором ветра склоняли свои ветки к заходящему солнцу. Возвращаясь в лагерь по лесу шел турист. Встречный ветер грозил снести ему шляпу и он придерживал ее рукой. Пройдя некоторое расстояние, турист повер...
История
Старые дубы в лесу под напором ветра склоняли свои ветки к заходящему солнцу. Возвращаясь в лагерь по лесу шел турист. Встречный ветер грозил снести ему шляпу и он придерживал ее рукой. Пройдя некоторое расстояние, турист повернул налево и продолжил свой путь перпендикулярно пройденной дороге. Стемнело. Небо заволокло тучами. Через некоторое время турист вдруг заметил, что заблудился. Он остановился и стал определять направление своего пути. Компаса он не имел. После некоторого раздумья турист сказал: «Зачем я иду на юг? Ведь лагерь должен быть по- моему к западу отсюда» И он сделал крутой поворот вправо на 90о, так как решил, что западное направление именно это. Задание: решите задачу. Правильно ли турист определил направление своего движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
турист неправильно определил направление, он пошел на восход
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