Расстояние между городом и зимовкой150 км.Из города к зимовке выехали сани и двигались со скоростью 60км\ч.В это же время навстречу им из зимовки вышел лыжник со скорость 15 км/ч.На каком расстоянии от зимовки он встретил сани?

Математика

Расстояние между городом и зимовкой150 км.Из города к зимовке выехали сани и двигались со скоростью 60км\ч.В это же время навстречу им из зимовки вышел лыжник со скорость 15 км/ч.На каком расстоянии от зимовки он встретил сани?

Автор: Гость