Расстояние между городом и зимовкой150 км.Из города к зимовке выехали сани и двигались со скоростью 60км\ч.В это же время навстречу им из зимовки вышел лыжник со скорость 15 км/ч.На каком расстоянии от зимовки он встретил сани?
Математика
Расстояние между городом и зимовкой150 км.Из города к зимовке выехали сани и двигались со скоростью 60км\ч.В это же время навстречу им из зимовки вышел лыжник со скорость 15 км/ч.На каком расстоянии от зимовки он встретил сани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60+15=75 км/ч- скорость сближения 2)150/75=2ч- время, которое сани и лыжник были в пути 3)15*2=30 км- проехал лыжник, т.е на таком расстоянии от зимовки находился лыжник, когда встретил сани
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