Задача 1.Из пункта А в пункт B,расстояния между которыми 360 км,выехали одновременно два автомобиля,Через 3 ч оказалось,что первый из них прошел на 30 км больше,чем второй.Найдите скорость каждого автомобиля ,если известно,что ...

Алгебра

Задача 1.Из пункта А в пункт B,расстояния между которыми 360 км,выехали одновременно два автомобиля,Через 3 ч оказалось,что первый из них прошел на 30 км больше,чем второй.Найдите скорость каждого автомобиля ,если известно,что на весь путь первый автомобиль затратил на полчаса меньше,чем второй.

Автор: Гость