Задача 1.Из пункта А в пункт B,расстояния между которыми 360 км,выехали одновременно два автомобиля,Через 3 ч оказалось,что первый из них прошел на 30 км больше,чем второй.Найдите скорость каждого автомобиля ,если известно,что ...
Алгебра
Задача 1.Из пункта А в пункт B,расстояния между которыми 360 км,выехали одновременно два автомобиля,Через 3 ч оказалось,что первый из них прошел на 30 км больше,чем второй.Найдите скорость каждого автомобиля ,если известно,что на весь путь первый автомобиль затратил на полчаса меньше,чем второй.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну если х и у скорости то: 3х=3у+30 и 360/х+0,5=360/у подставляем х из первого в второе и в втором домнажаем на ху: 360у+0,5у^2+5у=360у+3600 у^2+10у-7200=0 корень из D 170 у=80 значит х=90
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