Написать про животное по вопросам: This animal lives in its about it weighs it is(цвет) it has gotit eats it can it isnt in danger 

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Написать про животное по вопросам: This animal lives in its about it weighs it is(цвет) it has gotit eats it can it isnt in danger 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This animal lives in Europe. It weights 500 kg. It is yellow or green. It eats fishes. It can breath under water.  
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